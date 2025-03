Xplicador: Consejos de como rellenar el formulario FAFSA de 2025

Santiago Contreras is a reporter for Golden Gate Xpress . He is majoring in Broadcast and Electronic Communication Arts (BECA) and minoring in journalism. He was born in San Francisco and raised in San Rafael, California, known as “the City With a Mission.” He is currently a resident of Rohnert Park, California. He previously worked for the National Parks Conservancy as a Habitat Restoration Contractor out of Fort Cronkite, Sausalito. During his free time, he enjoys surfing, and he gets amusement from the sound of a two-key stroke on the piano when no one else is around. Santiago Contreras es reportero para Golden Gate Xpress . Estudia Comunicación Electrónica en Radiodifusión (BECA) con una especialización en periodismo. Nació en San Francisco y creció en San Rafael, California, conocida como "la ciudad con una misión." Actualmente, reside en Rohnert Park, California. Anteriormente trabajó para la National Parks Conservancy como contratista de restauración de hábitats en Fort Cronkite, Sausalito. En su tiempo libre, disfruta del surf y se divierte con el sonido de una pulsación de dos teclas en el piano cuando no hay nadie cerca.