Primeros 100 días de Trump: El inglés es el idioma oficial de los EE.UU.

Sophia Rerucha (she/her) is the Spanish editor for Golden Gate Xpress . She is majoring in bilingual Spanish journalism. Originally from San Diego, she much prefers San Francisco. In her free time, she enjoys riding her bike, reading and hanging out with friends. Sophia Rerucha (ella) es la editora en español de Golden Gate Xpress . Ella es estudiante de tercer año y estudia periodismo bilingüe. Aunque es originaria de San Diego, prefiere San Francisco. En su tiempo libre, le gusta andar en bicicleta, leer y salir con sus amigues.