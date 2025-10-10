De Barcelona a SFSU: Poesía que conecta

Estudiantes de la Universidad Estatal de San Francisco recitaron sus poemas junto a la poeta española Elvira Perpinyà, quien presentó poemas de su libro “Di-Versos y me regalaron sonrisas”, en un evento organizado por el Departamento de Lenguas y Literatura Modernas y el programa de Español para celebrar el Mes de la Herencia Hispana el jueves 9 de octubre.

El evento fue organizado por la profesora Ana Luengo, coordinadora del programa de español de SFSU, quien publicó un libro en la misma editorial de Barcelona que Perpinyà, estableciendo una conexión desde España.

“Coincidió que Elvira Perpinyà, una poeta que valoro bastante de Barcelona, venía de visita por California y pensé: tengo que unir las dos cosas”, dijo Luengo.

Cada semestre el programa de Español organiza un evento cultural para crear un sentido de comunidad entre los estudiantes del programa e invitar gente de fuera.

“Me gusta intentar traer a artistas o académicos o personas fuera de San Francisco o fuera de la universidad para que también tengan contacto con les estudiantes y así, pues, haya retroalimentación, para que todo mundo pueda ampliar sus horizontes”, dijo Luengo.

El evento inició con las obras de varios estudiantes del programa de español; cada uno tuvo la oportunidad de presentar su arte frente al público que se había reunido en el salón 473 del edificio de Humanidades.

“Me ha gustado mucho; es una gente con una conciencia, o sea, no es una poesía banal; es una poesía que transmite cosas, que dice cosas”, dijo Perpinyà después de escuchar a los estudiantes recitar su poesía.

Perpinyà también enfatizó que, tal como están los tiempos, es momento de quejarnos un poco.

“La poesía puede ser muy variada […] la poesía que se ha leído aquí me ha parecido una poesía que se entiende, que transmite y que reivindica cosas, y que emite quejas. O sea, yo creo que la poesía tiene que ser eso”, dijo Perpinyà.

Liliana Torpey, una estudiante de SFSU, quien está cursando su maestría en escritura creativa en inglés, compartió su primer poema escrito en español, “La muerte nueva”.

“Fue muy lindo. Como dije, estoy en el departamento de escritura creativa en inglés. Entonces no es común para mí estar en un evento donde todos están hablando español, donde estamos escuchando la poesía en español. Entonces es muy lindo estar en una comunidad a la que le interesa el arte y la literatura en español”, dijo Torpey.

En su poema Torpey habló de las redadas de ICE en los Estados Unidos, “las deportaciones a otros lugares de El Salvador” y “la violencia de este tiempo en la historia”.

Ella tomó inspiración del poeta chileno Raúl Zurita y su poema “La vida nueva”, escrito desde los cielos en un avión camino a Nueva York.

A través de estos eventos, la comunidad estudiantil participa en actividades con escritores de distintas partes del mundo, facilitando un intercambio de ideas y experiencias.

“Me gusta que esta comunidad esté presente en la universidad y también que escritores en otros idiomas vengan a leer sus obras para nosotros”, dijo Torpey.

Asistió el profesor de español Michael Hammer, quien se enorgulleció de sus estudiantes y su talento.

“Me gustó bastante, los estudiantes de nuestro programa tienen bastante talento […] y luego, claro, la invitada ha sido fenomenal”, dijo Hammer. “No conocía su poesía antes, es la primera vez que escucho sus poemas, pero ya he comprado el libro porque me gustó bastante”.

Hammer enfatizó que en el departamento este tipo de eventos son una gran oportunidad para ponerse en contacto con autoras como Perpinyà y que siempre es bueno vivir nuevas experiencias.

“Esta es una oportunidad de estar juntos, compartir el espacio, compartir estas poesías; entonces, creo que vale la pena. Es parte de la experiencia universitaria, de asistir a este tipo de eventos y abrir nuevas ventanas al mundo”, dijo Hammer.

La poesía no tiene edad ni barreras, así lo expresó Benito Beltrán, quien ya obtuvo su título en español de SFSU y ahora está cursando la maestría en la misma materia.

“Es algo que nunca me había imaginado, especialmente porque tengo los 39 años y estoy en la escuela. Nunca pensé que iba a estar en un grupo así de estudiantes y de maestros que quieren enseñarte y quieren que expreses tu ser. Es una comunidad que crece y que crece”, dijo Beltrán.

“[Quiero] demostrar qué es lo que puedo y qué es lo que tengo adentro de mí”, dijo Beltrán. “Y también los estudiantes, quien somos y que es un lenguaje que obviamente no es el primer lenguaje de nosotros, como fuimos colonizados, es algo que hemos aprendido y lo hemos amado”.

Beltrán también extendió una invitación para que los estudiantes se interesen en los eventos de otros lenguajes y departamentos con el fin de que aprendan de ellos y de otros países.

“Es una buena oportunidad de conocer a gente nueva. Escuchar los poemas, ver la artesanía que hacen los estudiantes, ¡me encanta!”, dijo Beltrán.

Esta velada no solo fue un espacio para la poesía sino también para que los estudiantes pudieran compartir su vulnerabilidad con la gente presente en la sala.

Cristina Sobolev, alumna de la profesora Luengo y estudiante de SFSU, quien está cursando su maestría en artes en español, expresó que este espacio se sintió muy seguro para poder expresarse libremente.

“Todo el mundo fue muy abierto, como que dejaron su vulnerabilidad a flote, el respeto de todos los compañeros, el silencio de estar ahí en el momento”, dijo Sobolev.

Sobolev compartió su poema “La dama blanca”, en el que expresó lo que significa sentirse vulnerable cuando los estereotipos sobre Colombia, su país de origen, la encasillan en una imagen dañina. De ahí surgió su inspiración para escribirlo.

“[Quiero] mostrar que no somos de lo que ellos creen”, dijo Sobolev.

El estar presente es una idea que también comparte Perpinyà, quien resalta que hoy en día las nuevas generaciones están cayendo en una tendencia de aislamiento.

“Esto que está ocurriendo ahora aquí, la gente conversando, intercambiando, todo esto es muy rico. Es que es lo que nos llena, por favor, hablarnos, mirarnos a los ojos, vernos. Esto es muy importante”, dijo Perpinyà.

En sus obras, Perpinyà resalta el vocabulario de la mujer que cuida de su hogar, aunque aclara que en su opinión no hay poesía masculina ni femenina. Para ella, incorporar este lenguaje en su poesía es algo normal, pero invita a todos a escribir y a que insistan en romper las barreras para decir lo que sienten.

“Poesía o prosa, pero si tienes algo que decir, lo tienes que decir; pero también tienes que ser exigente”, dijo Perpinyà. “Hay gente que te enseña, que te ayuda, para eso están los profesores u otros poetas. Leer, leer mucho, esto ayuda mucho. Pero tienes ganas de escribir, tienes que escribir, pero con exigencia propia”.

Luengo enfatizó que estos eventos son una oportunidad para que los estudiantes del programa de Español participen e invitándolos a ayudar para que adquieran conocimiento de cómo organizar y preparar un evento cultural.

“Tiene un sentido lo que estamos haciendo, porque a veces me parece que enseñar lenguas parece que para mucha gente es algo dado”, dijo Luengo. “Pero aprender una lengua es reflexionar sobre la cultura, quiénes somos, de dónde venimos, cómo nos relacionamos, cómo nos expresamos”.

Participar en este tipo de actividades se convierte en una forma de contribuir, de alzar la voz y recordar que esta comunidad existe, que hay personas a las que les importa.

“Con todo lo que está pasando, es un momento en que la comunidad da la cara; personalmente, físicamente, es vital para salir de esta situación en la que estamos; me temo que cada vez va a ser más complicada, pero es una forma de resistencia”, dijo Luengo.