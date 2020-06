La Corte Suprema Dictaminó una Victoria para SF State Dreamers

El jueves pasado, la Corte Suprema dictaminó que la administración de Trump no puede continuar con su plan de desmantelar la programa de Acción Diferida para los Llegados en la infancia, también conocido como DACA.

La Corte Suprema falló 5-4 debido a la decisión de John Roberts, el cual se unió a los otros cuatro jueces liberales de la corte. Roberts escribió en la opinión de la mayoría que “No decidimos si DACA o su rescisión son políticas sólidas.” La decisión se centró más en el fracaso de la administración Trump de “proporcionar una explicación razonada para su acción”.

“La decisión de hoy de la Corte Suprema de EE.UU. de bloquear la orden de la Administración Trump de desmantelar al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) es una victoria bienvenida para nuestro campus y nuestra comunidad”, escribió la Vice Presidenta Interina Beth Hellwig en un correo electrónico el 18 de junio. Hellwig concluyó la carta diciendo: “Nuestro Dream Resource Center (DRC) se mantiene firme en su apoyo a nuestros estudiantes de DACA y otros miembros indocumentados de nuestra familia del campus”.

El estado de California es el hogar de más de 200,000 personas con DACA, también conocidos como “Dreamers”. Solo en el Área de la Bahía, se estima que hay aproximadamente 25,000 están protegidos por DACA. Para SF State, esta decisión protege cientos de estudiantes, una decisión que el SF State AB 540 Dream Coordinator, Luis De Paz Fernández, describió como alivio.

“No se sentirían tan protegidos, ¿verdad? Literalmente, si se topan con agentes de ICE, porque ya no tendrán protección directa, corren el riesgo de ser deportados ”, explicó. “Otra cosa es que una vez que un estudiante entrega su información para DACA, entregan mucha información al DHS y a los servicios de inmigración de los Estados Unidos.” De Paz Fernández también dijo que la elegibilidad laboral también sería un gran éxito para los beneficiarios de DACA, obligándolos a realizar trabajos que pagan en efectivo.

De Paz, añadió que la elegibilidad laboral es un elemento importante de DACA, debido a que sin este permiso, las personas indocumentadas se verían en la necesidad de realizar trabajos por debajo de la mesa.

“Ponga esto en el contexto de estudiante de colegio… ¿Cómo van pagar renta? ¿Cómo van a pagar por todo eso?” preguntó.

De Paz Fernández, es alumno de SF State y beneficiario de DACA, dijo que la DRC se estableció en 2016 con la ayuda de Associated Students. Antes de la DRC, la única asistencia que la Universidad brindaba era consejeros financieros que asistían a estudiantes indocumentados. Hoy, estos estudiantes tiene acceso a la ley DREAM de California y a la Defensa Legal de Inmigrantes, que son unos de los varios servicios que De Paz Fernández y la DRC trabajan para dar a los estudiantes.

Mientras la DRC ha evolucionado y se ha adaptado para adaptarse a las necesidades de los estudiantes indocumentados en el campus, su mensaje y objetivos siempre han sido los mismos. Sarah Souza, una alumna de SF State, dijo que el centro “salvó mi vida”.

“Me dio un sentido de comunidad…que no estaba sola, porque yo fui criada por un madre soltera y tuve superar cualquier barrera,” Souza dijo. “Y cuando entre a la universidad, descubrí que no calificaba para ayuda financiera. Te das cuenta de la cuestión de cómo vas a pagar por todo. Y si no fuera por el AB540, tendría que pagar el matrícula de fuera del estado. El centro me ayudó ver los formas de mi derechos independientemente de mi estado legal y me ayudaron aguantar tiempos difíciles. Tenía una familia en el campus, entonces mi experiencia cambió completamente.”

Souza es un benefinaria de DACA que vino a los Estados Unidos desde Brasil en 2001 a la edad de 15 años. Actualmente es la Presidenta del Club Demócrata Latino de San Francisco y copresidenta del Comité de Comisiones para Todos de San Francisco, e hizo historia como la primera Dreamer a unirse al comité del Comité Central del Condado Demócrata.

La alumna de SF State dijo que aunque DACA es un solución temporal, ella está haciendo un esfuerzo para contribuir a los derechos de los inmigrantes sin importar su estatus migratorio. Ella asume la responsabilidad de dar a conocer la ley SB225, que amplió la elegibilidad para qué los inmigrantes indocumentados puedan servir en juntas y comisiones estatales, si son residentes de California y mayores de 18 años.

“Tuve una junta con el grupo de Black Lives Matter, y actualmente estamos redactando una carta al Congreso pidiendo una reforma actual justicia penal, que es eliminar el financiamiento de la policía e invertir en educación [y] en segundo lugar una reforma humanitaria de inmigración,” dijo Souza. “También estamos presentando una resolución al partido de estado para aprovechar su influencia, para que podamos trabajar con el Congreso para aprobar la reforma de inmigración humana y la reforma de la justicia penal. Porque en este punto, necesitamos a trabajar juntos. Esto no es un movimiento de dos. Esto es un movimiento para los derechos humanos y de justicia.”

Brigitte Davilas, un profesora de estudios latinos de SF State, dijo que mientras que el fallo de la Corte Suprema fue sorprendente debido a la inclinación conservadora de la corte, ella tenía razones para creer que la Corte habría votado a favor de defender DACA, mencionando el veredicto del tribunal de 5-4 en contra la adición de una pregunta de ciudadanía en el censo de 2020. El presidente de la Corte Roberts también unió de los jueces liberales en este instancia.

“Acabar DACA fue un idea muy popular entre el grupo de seguidores del presidente Trump, el cual parece más chiquito y chiquito,” dijo Davilas. “Entonces, apelando solo a esa base también está alejando a muchas personas que habían votado por él en el pasado, como las mujeres blancas con una educación universitaria que tendían a votar por él pero ahora están indicando señales que ya no lo harán.”

En las elecciones generales de 2016 y las elecciones parciales de 2018, las mujeres blancas representaron 37% de los votos. Pero en 2018, las mujeres blancas votaron 49% en favor de candidatos demócratas, mientras 43% votaron a favor de este partido en 2016.

Esta persistencia para terminar con la orden ejecutiva de la administración de Obama contrasta con la mayoría del pueblo estadounidense. Una encuesta de POLITICO / Morning Consult encontró que 68% de Republicanos, 71% de conservadores y 64% de los que actualmente apoyan a Trump creen que los Dreamers deberían estar protegidos.

Siguiendo el fallo del 18 de junio, el Presidente Trump escribió un tuit, reflexionando, “¿Tienen la impresión que a la Corte Suprema no le gusto?”

“Claramente no entiende la separación de poderes. Claramente no comprende el papel del poder ejecutivo y el papel del poder judicial ”, Davilas dijo. “Está acostumbrado que el Congreso haga casi todo lo que quería, al menos el Senado. Entonces, cuando algo no sale a su manera, es como, ‘Oh, es personal. A ellos no les gusto.’ Pero eso se explica claramente en la constitución.”

La profesora de estudios Latinos dijo que las próximas elecciones de Noviembre pueden cambiar el futuro de DACA y que la erradicación del programa probablemente sería uno de sus principales objetivos.

“Es un suspiro de alivio temporal,” dijo Davilas. “No podemos parar, no podemos dejar de organizarnos en torno a este tema. No podemos parar ahora. Así que tiene que seguir adelante.”

El presidente Trump dijo en un tuit después del fallo de la Corte Suprema que está “pidiendo una solución legal sobre DACA” y que ahora “tendrá que comenzar este proceso nuevamente.”