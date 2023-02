Una mirada a la primavera de 2023 en la Universidad Estatal de San Francisco

Andy Damián-Correa (he/they) is a bilingual reporter for Golden Gate Xpress. He is majoring in Bilingual Spanish Journalism. He was born in Tenosique, Tabasco, Mexico but grew up in the rural town of Cancun, Quintana Roo. Damián-Correa began his career in hotel and restaurant management, and he moved into journalism to create awareness of the challenges faced by the Latinx community. He currently lives in San Francisco. He served as reporter and editor for the college’s award-winning Etc. Magazine and The Guardsman, both City College of San Francisco publications. Damián-Correa was recently honored by the Journalism Association of Community Colleges Northern California division for his column writing. He is an executive producing Anchor’s Podcast, a weekly online Spanish language publication. He is the President San Francisco Student Chapter of the National Association of Hispanic Journalists (NAHJ). During his free time, Damián-Correa enjoys reading and swimming.Andy Damián-Correa (él/ellos) es un reportero bilingüe de Golden Gate Xpress. Se está especializando en Periodismo Bilingüe en Español. Nació en Tenosique, Tabasco, México pero creció en el pueblo rural de Cancún, Quintana Roo. Damián-Correa comenzó su carrera en la administración de hoteles y restaurantes, y pasó al periodismo para crear conciencia sobre los desafíos que enfrenta la comunidad Latinx. Actualmente vive en San Francisco. Se desempeñó como reportero y editor de la premiada revista Etc. Magazine y The Guardsman, ambas publicaciones del City College of San Francisco. Damián-Correa fue honrado recientemente por la división de la Asociación de Periodismo de Colegios Comunitarios del Norte de California por escribir una columna. Es productor ejecutivo de Anchor's Podcast, una publicación semanal en línea en español. Es el Presidente del Capítulo Estudiantil de San Francisco de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ). Durante su tiempo libre, a Damián-Correa le gusta leer y nadar.