The Xpress 2020年加州选票投票指南

加州人可以选择在11月对全州12项投票措施进行投票。 其中一些涉及长期争议的主题，例如平权行动和租金控制。 为了使一个提案能够在今年进行投票，选民签名基于提案上需要要求623,212的票是倡议法规，997,139票用于宪法修正案。 选民签名推动了八项提案的提出，而加利福尼亚州立法机构正试图用其他四项提案来修改《加州宪法》。

The Xpress创建了《加利福尼亚州选票计量投票指南》以阐明每个提案的含义，以及提到了谁支持和反对每个提案。

提案14项，干细胞研究所债券倡议

如果该提案获得通过，如果提案第14将通过一般义务债券向加州再生医学研究所提供55亿美元，由政府向居民征税以支付债券持有人的能力提供支持的债券。

考虑到预计的利息收入为23亿美元，这些债券加起来将达到约78亿美元，并分为25年的估计年付款3.1亿美元。 该总额可能会根据利率和债券的支付时间而变化。

CIRM是在2004年第71号提案通过后成立的，为该研究所拨款30亿美元。 在这笔资金中，截至2019年10月仍为1.32亿美元。由于有可用资金，CIRM于去年7月中止了项目申请。 如果没有额外的资金，CIRM有望在2023年结束。

提案14项将概述CIRM的支出方式。 资金将仅用于干细胞研究和设施启动成本，其中7.5％用于运营成本。 将分配15亿美元用于神经系统疾病的疗法和治疗方法； 人体临床试验，治疗和治愈设施1.5％； 国家资助的设施在共享实验室项目0.5%以下。

如果提案通过，CIRM也将改变其运作方式。 独立公民监督委员会下负责管理CIRM的成员将从目前的29个增加到35个。ICOC的第四个咨询小组，专门针对治疗和治疗，将增加到已经存在的医学研究经费小组中， 研究标准和设施补助金。 CIRM还将为对干细胞研究感兴趣的本科生和研究生建立全职员工上限和培训计划。

提案第14项的支持者包括：加州大学董事会

提议第14项的反对者包括：遗传与社会中心

提案15项，用于教育的商业和工业财产税和地方政府资助计划

如果该法案获得通过，提案15将根据其当前市场价值而不是其初始购买价格对所有商业和工业物业（除商业性农业以外）征税。 这一转变将在2022-23财年开始。

目前房地产按购买价格征税，并且每年增长2％或 等于通货膨胀率的增长—以较低者为准。

合并价值在300万美元或以下的住宅物业，农业物业以及商业和工业物业的所有者仍不受提案15约束。

从提案15项收集的资金将首先支付给县的实施成本，然后去州政府补充因税收减免增加而导致的收入减少。 剩下的收入将被分割，而不是进入普通基金——60%给地方政府和特别行政区，40%给学区和社区大学，建立在一个新成立的地方学校和社区大学财产税基金中。

用于教育的资金进一步细分如下:89%用于公立学校、特许学校和县教育办公室;社区学院占11%;所有学校对每名全日制学生额外支付至少100美元(每年调整)

15项提案的支持者包括:民主党副总统候选人Kamala Harris;参议员Bernie Sanders;加利福尼亚州参议员State Sen. Scott Wiener;旧金山市长London Breed;奥克兰市长Libby Schaaf;还有洛杉矶市长Eric Garcetti。洛杉矶和旧金山学区也支持这项提议。

第15项提案的反对者包括:加州黑人商会;加州小企业协会;加州全国有色人种协进会;加州西班牙商会

16项提案，废除209号提案平权行动修正案

如果通过，第16项提案将废除1996年制定的第209号提案，该提案允许公共就业、公共教育和公共合同在选择招聘和录取申请人时考虑种族、性别、肤色、民族和国籍。

澄清一下，1978年，在具有里程碑意义的加州大学董事会诉巴基案中，以种族配额形式采取的平权行动被认为是违宪的。最高法院还指出，任何形式的平权行动都必须经过严格审查。

对平权法案的呼吁很大程度上源于支持者对更加多样化的大学校园的渴望。1998年209项提案的实施后,加州州立大学少数民族人数的三分之二的下降状态,和加州大学系统见证了弱势团体的下降——黑人,拉丁美洲、太平洋岛民和美洲印第安人——从1995年的20%到15%。

反对第16项提案的人认为，它会歧视那些更有资格的学生和申请者，并根据他们的血统而不是优点来评判个人。前加州第12届国会选区众议员汤姆·坎贝尔(Tom Campbell)提到，亚裔美国人占加州人口的15.3%，但在加州大学入学率中却占39.72%。他补充说，这一提议将在亚裔美国人、黑人和拉丁裔社区之间制造紧张关系，因为“政治不可避免地带有种族色彩”。

第16项提案的支持者包括:民主党副总统候选人Kamala Harris;加州大学董事会;CSU大法官Timothy P. White;以及亚太岛民立法党团。

第16项提案的反对者包括:圣地亚哥的亚裔美国人争取平等;亚裔美国人教育联盟;以及太平洋法律基金会。

第17项提案，假释人员投票权恢复修正案

如果通过，第17项提案将恢复4万名被判重罪的假释加州人的投票权。

目前，那些因重罪被假释的人在假释完成之前没有资格投票。如果该法案通过，加州将成为第20个允许假释犯投票的州。到目前为止，有三个州要求有重罪的人必须完全假释才能恢复他们的投票地位，加州就是其中之一。在加州，在州或联邦监狱服刑的人、在州监狱服刑的人、等待因重罪定罪而转移的人或违反假释的人都没有投票的资格。

第17项提案还将涉及大规模监禁黑人和拉丁美洲人的问题。加州公共政策研究所(Public Policy Institute of California)在2016年的一项研究中发现，占加州成年人口6%的非裔美国人占假释人口的26%。同样，拉美裔占成年人口的35%，占假释人口的40%。白人占成年人口的26%，占假释人口的7%。

第17项提案的反对者认为，投票权是一种特权，不应该被恢复，直到那些犯下重罪的人完全完成他们的判决。

第17项提案的支持者包括:民主党副总统候选人Kamala Harris;州参议员斯Scott Wiener;ACLU加州;以及加州妇女选民联盟

第17项提案的反对者包括:The Election Integrity Project California

第18项提案，17岁修正案的初选投票

如果获得通过此提案，第18项提案将允许年满18岁的个人在大选前参加初选投票。

18项提案将使加州成为第19个州与华盛顿特区一起，允许这些人口在初选中投票。

虽然目前还没有确切的统计数字，但据Lucile Packard Foundation for Children’s Health在加利福尼亚州年龄在14至17岁之间的人口超过200万。

这项法案最初是由南旧金山州议员Gene Mullin在2004年提出的。去年，Mullin的儿子，圣马特奥州议员Kevin Mullin再次提出了该法案。这是他的第六次尝试，但这是第一次进入参议院。该法案以29比2的两党投票通过了，其中有两名共和党参议员投了赞成票。

加州学生理事会协会认为，该提案将纠正这些年轻人面临的“劣势”，因为他们不被允许在大选投票中拥有发言权。该协会的一份声明称:“在没有充分了解选举过程的情况下，他们无法在大选中提交受教育程度最高的选票。”

加州选举诚信项目公司认为，由于17岁的青少年在法律上仍然被认为是未成年人，他们受到父母和“直接上级”的严重影响。该组织表示:“如果允许他们投票，他们就不太可能表达自己的、经过独立思考的选择。”

18项提案的支持者包括:加州学生理事会协会

18项提案的反对者包括:加州选举廉洁计划

第19项提案，财产税转移，免除，野火机构和县的收入的修正

如果获得通过，第19项提案将允许符合条件的房主以调整后的税率将房产税转移到该州任何更昂贵的房子上，而不是完全采用新的税率。这可以保护符合条件的房主不必为更适合他们需要的房产支付额外的税收。年纪较大的房主和残疾人也可以最多搬三次新家，而不是一次。自然灾害受害者不得搬家超过一次。

目前，残疾人、55岁以上或遭受自然灾害的房主，如果他们搬进同一县内价值相同或更低的新房就有资格将房产税率从原来的房产中转移。搬入的房产必须作为主要住宅为了使这一潜在的变化能够适用，并且只能在原价和市场价之间的100万美元(约合人民币3700万元)的价格范围内使用。

家族度假屋等继承财产也必须遵循基于现代市场价值的税收。任何额外的税收收入将用于加州消防反应基金和县税收保护基金。

这一提案是2018年投票中的第5项提案的修改版，该提案将通过税收减免来鼓励“空巢老人”搬出大房子。这项措施被否决的原因是它最终将使地方政府和学校每年额外花费20亿美元。

由于该提案提议对继承财产增税，财政报告称这将在地方和州一级带来数千万美元的收入。

支持者认为，这一措施不仅会帮助自然灾害的受害者在价格更高的市场中更容易找到住房，而且还会在年老的房主搬到较小的房产后为更多的家庭提供住房。另外一个额外的收益是协助消防反应队。

反对者认为，这项措施是对之前一项被多数人投票反对的失败提案的修订版。

第19项提案的支持者包括:加州职业消防员联盟;加州残疾人权益组织;加州高级律师联盟

第19项提案的反对者包括: Howard Jarvis Taxpayers Association

第20号提案刑事判刑假释和DNA收集倡议

如果通过，第20号提案将增加对被控非暴力犯罪的囚犯假释资格的限制。为了获得假释，假释审查委员会必须考虑其他因素，如个人的家庭关系、年龄、心理健康和对犯罪的态度，以及犯罪的条件。

该提案还将51项犯罪归类为暴力犯罪或不能获得假释的犯罪。枪支盗窃、信用卡欺诈和有组织零售犯罪等犯罪将被定义为“摇摆犯罪”——根据具体情况，这些犯罪可以被指控为轻罪，也可以被指控为重罪。某些犯罪或重罪——入店行窃、携带未成年人卖淫、拥有毒品——将要求罪犯提交DNA样本到州数据库。

立法分析人士和财务主管估计，由于对与盗窃有关的罪行的处罚力度加大，这项提案将耗费州和地方惩教机构数千万美元。此外，由于缓刑资格和重罪申请更为严格，州和地方法院每年还将为此花费数百万美元。

根据2016年的57项提案，该州目前有一份可判处较短刑期的罪行清单，该提案旨在鼓励在押人员参与改造项目。名单上的罪行包括:配偶虐待;人类操纵儿童;和强奸。

第20项提案的支持者包括:奥兰治县监事会;洛杉矶警察保护联盟;以及加州和平官员研究协会。

第20项提案的反对者包括:前州长Jerry Brown;北加利福尼亚州的美国公民自由联盟;还有SEIU加州国务院。

提案21项，地方租金控制倡议

如果获得通过，提案21项将允许地方政府对拥有超过两个物业的房东拥有15年以上房屋实行租金控制。这些细节修改了2018年以来被拒绝的第10号提案。

提案的选票摘要显示，提案21项还允许受租金控制的房地产仅在“三年内比前任房客的租金高于当地条例允许的任何涨幅的15％之内，才提高月租费”。该提议还将取代当前的当地租金控制规则。

立法分析员兼财务总监估计，这将使地方和州的税收每年减少数千万美元，这要取决于地方政府的行动而定。

加利福尼亚州的租金控制一直是一个备受争议的关注主题–加利福尼亚58个县中的56个县在2018年拒绝了租金控制。但是，2018年的民意调查显示，加利福尼亚人主要赞成租金控制，但拒绝了前一个提议的具体内容。

支持者认为，租金控制将保护低收入和中产阶级的公民免于流离失所，特别是在旧金山等住房有限的高人口城市。

该主张的反对者认为，这将阻止私人部门向市场创建经济适用房。宽松的许可流程和分区法规可以实现这一目标。

提议21项的支持者包括：参议员Bernie Sanders；众议员Barbara Lee；众议员Maxine Waters；艾滋病保健基金会；洛杉矶城市联盟；和驱逐防御网

提议21项的反对者包括：加州房屋租赁协会主席Sid Larkey；负责任住房的加利福尼亚人；加州国家建筑贸易委员会；和加州NAACP州会议

提案22项，基于应用程序的驱动程序，作为承包商和劳工政策倡议

如果获得通过，提案22项将把拼车和送货司机定义为独立承包商。要求这些公司不遵循员工在州范围内获得的福利和保障，而必须拥有其他满足工作人员特殊要求的福利，包括“基于工作时间，车辆保险，安全培训的最低补偿和医疗补助”和性骚扰政策”，根据该州的官方提议摘要。

提案22项遵循了加州议会法案5的制定，该法案是对2018年最高法院对Dynamex Operations West，Inc.的回应，该法案将该州的大多数工人归为雇员而不是独立承包商，从而使他们获得了诸如最低工资，健康保险和病假。

基于应用程序的交付服务和共享计划（例如Uber，Lyft和Doordash）要求例外，因为它们的业务结构取决于数字化的零工，他们可以自由地工作，可以随意工作。

根据立法分析师的报告，这一提议可能会稍微增加州个人所得税的收入。如果这些公司不再需要支付州雇员的福利，那么随之而来的便是较低的交付率和乘车率。较低的价格会带来更多的客户，并为驾驶员带来更多的收入。

提案22项的支持者包括：加州NAACP州会议；加州黑商会；加州西班牙裔商会；加亚商会；和加州小企业协会

提案22项的反对者包括：民主党提名候选人Joe Biden；民主党副总统提名人Kamala Harris参议员Elizabeth Warren；加州劳工联合会；和加利福尼亚州劳工委员会

提案23项，透析诊所需求计划

如果获得通过，提案23项将要求慢性透析诊所在手术时所有小时内都应有一名医生在现场，不过如果该地区确实短缺医生，则可以由护士或医生的助手来填满。

此外诊所还必须：每三个月向加利福尼亚公共卫生和国家医疗安全网络报告一次与透析相关的感染，否则将面临最高10万美元的罚款；在关闭或减少诊所工作时间之前，请先征得州的批准；获得诊所首席官员的批准，但会受到伪证处罚；并为每位患者提供服务，无论他们的护理付款来源如何。

立法分析办公室称，在加利福尼亚州大约有600个中心，每月治疗该州近80,000名患者。该办公室还发现这些中心中约有75％属于两家以营利为目的的私营公司：Davita，Inc.和Fresenius Medical Care。

第23项提案以2018年第8号提案为基础。该提案以240万张选票被拒绝，旨是最大化中心利润。根据涵盖加利福尼亚州政策的无党派媒体组织Calmatters的说法，这场命题之战是有史以来最昂贵的投票活动，Davita，Inc.和Fresenius Medical Care共同花费了1.11亿美元来对抗2018年的国际服务员工联盟-联合医疗保健工作者工会。

根据立法分析办公室的说法，这一提议可能会使州和地方政府的支出增加数千万美元，并且由于员工的需求而增加透析服务的费用。

提案23项的支持者包括：加州民主党；加州劳工联合会

提案23项的反对者包括：加利福尼亚医学协会；透析患者公民；加州NAACP州会议

提案24项，消费者个人信息法和代理倡议

如果获得通过，提案24项将在2018年《加州消费者隐私法案》的基础上扩展，从而创建了一个新的政府机构-隐私保护机构，旨在规范数据隐私。还将允许消费者更改不正确的信息，禁止数据共享并保护“敏感的个人信息”。对于违反16岁及以下未成年人的数据，业务违规处罚将增加三倍。

最初，《加利福尼亚消费者隐私法案》使加利福尼亚消费者对企业可以从他们那里收集多少个人信息有发言权。从那时起企业现在必须披露如何使用和存储个人数据，允许消费者删除信息，选择退出其正在出售的数据并且不能因此而歧视客户。提案24项寻求进一步加强这些隐私措施。

Common Sense和Consumer Watchdog等组织表示，这一主张将使加利福尼亚成为隐私保护法的榜样，尤其是作为由大型科技公司运营的州。

总部位于旧金山的房地产开发商，加州消费者隐私保护委员会主席Alastair Mactaggar于6月表示：“尤其是在COVID发布后，人们将对隐私问题变得更加敏感。” Mactaggar还大力推动了2018年的隐私法案。

反对者认为，由于目前的隐私权法案已于今年7月生效，因此根本没有足够的时间来确定其有效性。

消费者行动国家优先事项主管Linda Sherry在一份声明中说：“我们担心，提案24将使消费者承受更大的负担，禁止大科技公司出售其机密数据，从而破坏了加利福尼亚的现有隐私法规。”

提议24项的支持者包括：Common Sense; Consumer Watchdog

提案24项的反对者包括：加利福尼亚州的美国公民自由协会；伊斯兰美国关系委员会-加利福尼亚；加州消费者联合会；媒体联盟

提案25项，用风险评估公投代替现金保释

如果获得通过，提案25项将通过风险评估来确定潜在的审前释放条件，从而取代目前的用于被拘留犯罪嫌疑人的现金保释系统。

目前，如果有现金保释和犯罪嫌疑人有资格在审判前获释，并承诺将返回法院进行审判和听证。保释金可以退还给嫌疑人，无论审判结果如何，均可使用个人资金或收取不可退还保费的商业保释债券代理进行保释。加州保险部表示保费多少没有限制，尽管平均保费通常为10％。

提案说如果提案获得通过，第25项提案将使加利福尼亚州成为第一个终止现金保释的州，该州将使用“必须通过科学研究证明其准确性和可靠性的工具”进行评估。可疑犯罪分子将分为三类：低，中和高风险；高风险个人将被拒绝审前释放，低风险将在特定情况下被释放，中风险可根据情况选择法院的规则：那些被拒绝进行审前释放的人将被允许在法官面前进行评估。

反对该法案的人认为，进行评估的潜在工具带有种族偏见的风险。 “虽然我们都同意必须进行保释改革，但这项昂贵而鲁莽的计划将使用种族偏见的计算机算法来确定谁被判入狱以及谁获释。这是不对的，”反对鲁莽保释计划的加利福尼亚州发言人Jeff Clayton说。

提议25项的支持者包括：众议员Karen Bass；州参议员斯科特·维纳（Scott Wiener）；加州民主党；加州教师协会；加利福尼亚妇女选民联盟；和加利福尼亚医学协会

提案25项的反对者包括：加利福尼亚州NAACP州会议；加州西班牙裔商会；加利福尼亚犯罪受害者联合会；加州黑商会；加州亚太商会；和加州小企业协会