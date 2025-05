Ser estudiante en la segunda era de Trump

Melissa Garcia (she/her) is the digital editor for

Golden Gate Xpress.

She is majoring in bilingual Spanish journalism and minoring in marketing. Growing up in a suburb outside of Chicago, Illinois, she later moved to Santa Barbara, California, and graduated from Santa Barbara City College. During her time at SBCC, she was editor-in-chief for the school news site,

The Channels

. Outside of the newsroom, Melissa enjoys working out, spending time at the beach and eating at new food spots to post on Instagram: @meliimeals!

Melissa Garcia (ella) es la editora digital de

Golden Gate Xpress

. Estudia periodismo bilingüe en español con una especialización en marketing. Creció en un suburbio cerca de Chicago, Illinois, y luego se mudó a Santa Bárbara, California, donde se graduó del Santa Barbara City College. Durante su tiempo en SBCC, fue la directora del sitio de noticias de la escuela, The Channels. Fuera de la sala de prensa, a Melissa le gusta hacer ejercicio, pasar tiempo en la playa y probar nuevos lugares de comida para publicar en Instagram: @meliimeals.