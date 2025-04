Los Primeros 100 Días de Trump: Eliminando el Departamento de Educación

Elijah Shaw (he/him) is a reporter for Golden Gate Xpress. He is a journalism major and African studies minor. He was born at Travis Air Force Base, then moved around a few times until finally landing in San Francisco in 2014. Prior to writing for GGX, he was a freelance video game reviewer and outreach specialist at Uppercut Crit. Elijah is always up for a challenge, whether it be trying out new plant-based recipes or taking on final bosses in From Software games. You can find him at a theater near you almost every weekend. Elijah Shaw (él) es reportero para Golden Gate Xpress . Estudia periodismo con una especialización en estudios africanos. Nació en la Base Aérea de Travis, luego se mudó varias veces hasta establecerse definitivamente en San Francisco en 2014. Antes de escribir para GGX, fue revisor independiente de videojuegos y especialista en divulgación en Uppercut Crit. Elijah siempre está dispuesto a asumir un reto, ya sea probando nuevas recetas basadas en plantas o enfrentándose a los jefes finales en los juegos de From Software. Puedes encontrarlo en un cine cercano casi todos los fines de semana.