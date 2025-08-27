Café y conchas: Un nuevo café en el campus

El primer día de clases los estudiantes de San Francisco State University recibieron una calurosa bienvenida de regreso al campus acompañada de café y pan dulce afuera del nuevo local de SFSU, Carmelina’s Cafe. El café, que está en el vestíbulo del Centro de Innovación de Ciencias e Ingeniería fue el sitio de un evento en preparación para la futura apertura.

Carmelina Narciso, la dueña de este nuevo café que porta su nombre, no es inexperta en el mundo del comercio. Abrió su primer negocio en este campus en 1987, un pequeño café donde hoy día se encuentra Quickly. Desde entonces se abrió Taquería Girasol en SFSU, de la cual es dueño su hijo Marco Ballesteros, y luego abrió otros dos negocios en el campus de la Universidad de California de San Francisco. En el 2017, Carmelina se retiró de SFSU, pero nunca dejó de soñar y este semestre llega de nuevo.

“Ahora he regresado a San Francisco State porque soy una persona ‘pro-students’ al 100%”, dijo Carmelina. “Amo a los estudiantes porque son ellos que nos apoyan a los [pequeños negocios]”.

Alex Flores, un voluntario, y Daniela Haro, encargada de redes sociales para el café, repartieron pan dulce, donado por La Victoria, una panadería que le pertenece a un graduado de SFSU, y le informaron a los estudiantes sobre lo que esta nueva instalación va a ofrecer al abrir dentro de los próximos días.

“La gente ama el café y aman un rico bocadillo, así que es una buena combinación”, dijo Flores, que está estudiando negocios. “Siempre he sido fan de la taquería [Girasol], la visito a menudo y sé que este será un buen sitio”, añadió en referencia al café.

La Taquería Girasol se encuentra en el Centro Estudiantil César Chávez y el dueño, Marco, es hijo de Carmelina Narciso. Han trabajado en conjunto para la apertura del café y tienen una reputación que los acompaña.

“[El café] está en una locación casi perfecta, de esta manera los estudiantes no tendrán que caminar hasta César Chávez”, comentó Michael Lino, el supervisor del taller de ingeniería del SEIC. “Justo hoy conocí a la dueña, conozco a su hijo y, sabes, han hecho un excelente trabajo del todo. Y siento que si yo fuera el cliente o si fuera estudiante, yo llegaría y saldría con una sonrisa”.

Para Carmelina, la felicidad y satisfacción de los estudiantes está en primer lugar, por eso ofrecerá un menú variado: empanadas peruanas, opciones vegetarianas, sándwiches, ensaladas y alfajores. Para bebidas habrá café expreso, matcha, chai, y café de olla, un café tradicional de México, hecho con canela y azúcar integral.

“Cocinar no puedo porque no está permitido cocinar pero todo lo que esté a mi alcance voy a hacer lo posible para que el estudiante esté contento”, dijo Carmelina.

Hubo algunos retrasos para la apertura del café ya que Carmelina tiene que cumplir con requisitos de parte de la ciudad, la universidad, y el estado de California. A pesar de ello, Carmelina y Marco esperan abrir esta semana y tienen ideas para hacerlo crecer. Carmelina dijo que quiere traer “un nuevo aire, un nuevo menú y nuevas experiencias” para los estudiantes del campus.

“La perseverancia, ese es el secreto de todo negocio, la perseverancia y la consistencia”, dijo Carmelina. “Cuando hay calidad y servicio el negocio prospera […] Nunca pienses en cuánto ganas sino en cuanto das”.

Con lágrimas en los ojos Carmelina describió los sentimientos que rodean la apertura de su nuevo café.

“No importa la edad que tenga, aquel que no sueña ya no está. Existe pero no vive y todo ser humano necesita esto para sentirse viva”.

Marco dijo que quiere que el café de su mamá tenga el lema “café con chisme”, y desea que se convierta en un lugar donde los estudiantes puedan “venir, relajarse y conversar sobre su día”.

“Si piensa que al sentarte con mi mama vas a tardar unos diez minutos, mejor piensa por lo menos media hora, les aviso”, dijo Marco. “Ella es alguien con quien se puede hablar, le puedes contar tus problemas […] hay mucha gente que sabe eso acerca de mi madre”.

Carmelina y Marco tienen una fuerte relación con el campus. La hija y la nieta de Carmelina se graduaron de SFSU, y Marco ha involucrado antiguos alumnos de varias maneras en este nuevo negocio. El café que venderán viene de Henry´s Coffee House, un negocio adueñado por un ex-alumno, y un estudiante actual pronto pintará el nombre del café en la entrada.

“Amo la Universidad Estatal de San Francisco, y espero estar aquí mucho tiempo”, dijo Marco. “En cuatro años cuando te gradues y regreses para tu maestría estaremos aquí. Y quizá después de volverte exalumno y vengas a visitar estaremos aquí. Siempre estaremos aquí, nosotros no nos vamos a ninguna parte”.