El Latinx Film Club estrena el primer festival anual del BIPOC, presenta cortometrajes de estudiantes

Daniel Hernandez (he/him) is a transfer student from the Inland Empire majoring in bilingual journalism. He also oversees Golden Gate Xpress' Spanish section. His passion for storytelling and journalism started after he bought his first camera six years ago. What began as a fascination for taking photos and videos grew into a passion for multimedia journalism. When he isn't researching for an article or working as the Spanish editor, he explores the Bay Area or falls down a YouTube rabbit hole. Daniel Hernandez (él/ellos) es un estudiante transferido de Inland Empire con especialización en periodismo bilingüe. También es el editor de la sección en español de Golden Gate Xpress. Su pasión por el periodismo comenzó después de que compró su primera cámara hace seis años. Lo que comenzó como una fascinación por tomar fotografías y vídeos se convirtió en una pasión por el periodismo multimedia. Cuando no está investigando para un artículo o trabajando como editor de la sección en español, explora el Área de la Bahía o cae en una madriguera de YouTube.