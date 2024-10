Cobertura en vivo: Estudiantes por Gaza de SFSU inician una huelga de un día

Gabriel Carver (he/him) is a third-year photojournalism student and minoring in kinesiology. He was born and raised in Sacramento, the city that sculpted him as a person and brought him to his hard, photography. He is a photographer for Golden Gate Xpress and hopes to learn from the best. Gabriel enjoys physical activities and jazz. Gabriel Carver (él) es un estudiante de tercer año y estudia Fotoperiodismo con una especialización en Kinesiología. Es de Sacramento, la ciudad que le influyó para convertirse en un fotógrafo serio. Es fotógrafo para Golden Gate Xpress y espera aprender de los mejores. A Gabriel le gusta la actividad física y la música jazz.