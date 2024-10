Ni de aquí, ni de allá: la experiencia fronteriza

Sean Young (he/him) is the copy and opinions editor for

Golden Gate Xpress.

He is a journalism major with a minor in California Studies. Originally from the small town of Sebastopol, Sean now lives in San Francisco. Before transferring to San Francisco State University , Sean studied journalism at Santa Rosa Junior College, where he was editor-in-chief of the college's student publication

The Oak Leaf News.

In his spare time, Sean can be found watching sports, listening to music and podcasts on Spotify and reading the latest news from

The New York Times.

Sean Young (él) es el redactor de textos y opiniones para

Golden Gate Xpress

. Estudia Periodismo con una Especialización en Estudios Californianos. Originalmente del pequeño pueblo de Sebastopol, Sean actualmente vive en San Francisco. Antes de transferirse a la Universidad Estatal de San Francisco, Sean estudió periodismo en Santa Rosa Junior College, donde fue director de la publicación estudiantil del colegio,

The Oak Leaf News

. En su tiempo libre, Sean se puede encontrar viendo deportes, escuchando música y podcasts en Spotify, y leyendo las últimas noticias del The New York Times.