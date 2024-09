La Raza, una organización estudiantil, regresa a SFSU

Neal Wong (he/him) is a fourth-year journalism student and minoring in education. He was born and raised in San Francisco and attended Washington High School. He has photographed and written for

Golden Gate Xpress

first as a contributor, then as a photographer, then as the copy editor, and now as the online editor. His photos have also been published by the

San Francisco Bay View

,

San Francisco Public Press

,

Mission Local,

and

Xpress Magazine

. Neal has also created and taught four San Francisco State University Experimental College courses. His hobbies include traveling, cooking, and reading the news. You can contact him at [email protected]

Neal Wong (él) es un estudiante de cuarto año que estudia Periodismo con una Especialización en Educación. Es originalmente de San Francisco y asistió a la Washington High School. Ha fotografiado y escrito para

Golden Gate Xpress

primero como colaborador, luego como fotógrafo, después como redactor de textos y ahora como redactor en línea. Sus fotos han aparecido en S

an Francisco Bay View, San Francisco Public Press, Mission Local y Xpress Magazine