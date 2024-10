Cobertura en vivo: Estudiantes por Gaza de SFSU inician una huelga de un día

Jesus Arriaga (he/him) is a staff photographer for Golden Gate Xpress. He is majoring in journalism with a concentration in photojournalism and minoring in German. He was born in Garden Grove, CA. He currently lives in San Francisco. He occasionally freelances for Mission Local based in the Mission District. During his free time, Jesus enjoys jogging, singing karaoke, and watching films in German. Jesus Arriaga (él) es fotógrafo para Golden Gate Xpress. Estudia Periodismo con una concentración en Fotoperiodismo y especialización en Alemán. Nació en Garden Grove, California y actualmente vive en San Francisco. Ocasionalmente trabaja por cuenta propia para Mission Local, un periodico basado en el Distrito de la Misión. En su tiempo libre, a Jesus le gusta correr, cantar karaoke, y ver películas alemanes.