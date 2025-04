Miles de San Franciscanos protestaron contra Trump y Musk: “¡Manos fuera!”

August Hammel (he/him) is a reporter for Golden Gate Xpress. He is majoring in journalism and minoring in cinema. He was born in San Diego and currently lives in San Francisco. He previously worked on his high school yearbook staff and his words can be found on the websites Buffed Film Buffs and High Femme. When not writing, August can be found in a movie theater or a bookshop as he searches for what he wants to write about next and why. August Hammel (él) es reportero para Golden Gate Xpress . Estudia periodismo con una especialización en cine. Nació en San Diego y actualmente vive en San Francisco. Anteriormente trabajó en el equipo del anuario de su escuela secundaria y sus palabras se pueden encontrar en los sitios web Buffed Film Buffs y High Femme . Cuando no está escribiendo, August se puede encontrar en un cine o en una librería mientras busca sobre qué quiere escribir a continuación y por qué.