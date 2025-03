Nueva galería de exposiciones debuta en la Biblioteca de J. Paul Leonard

Paul Singh (he/him) is a reporter for Golden Gate Xpress . He is majoring in journalism with a minor in communications. Originally from Los Angeles, he is currently living in San Francisco. He transferred from Long Beach City College in 2023. He previously worked for a nonprofit organization called The Organization For World Peace, which works on peaceful solutions around the world. During his free time, he enjoys working out, learning new languages, watching English football highlights and exploring the city. He also practices a little bit of mixed martial arts and is in the MMA Club on campus. Paul Singh (él) es reportero para Golden Gate Xpress . Estudia periodismo con una especialización en comunicaciones. Originalmente de Los Ángeles, actualmente vive en San Francisco. Se transfirió del Long Beach City College en 2023. Anteriormente trabajó para una organización sin fines de lucro llamada The Organization For World Peace, que trabaja en soluciones pacíficas alrededor del mundo. En su tiempo libre, disfruta hacer ejercicio, aprender nuevos idiomas, ver resúmenes de fútbol inglés y explorar la ciudad. También practica artes marciales mixtas y está en el club de MMA en el campus.