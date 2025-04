La comunidad de SFSU reacciona a la muerte del papa Francisco

Diego Camargo (he/him) is a reporter for Golden Gate Xpress . He is majoring in journalism and minoring in Latin studies. Diego lives in San Francisco while attending San Francisco State but was born and raised in the San Fernando Valley in Southern California. Diego likes to watch sports, listen to music and play video games during his free time. Diego Camargo (él) es reportero para Golden Gate Xpress . Estudia periodismo con una especialización en estudios latinos. Diego vive en San Francisco mientras asiste a la Universidad Estatal de San Francisco, pero nació y creció en el Valle de San Fernando, en el sur de California. En su tiempo libre, a Diego le gusta ver deportes, escuchar música y jugar videojuegos.