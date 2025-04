El arte trasciende la palabra en la celebración de la cultura latine de USF y SFSU

Haley Abarca (she/her) is a staff photographer for Golden Gate Xpress . She is majoring in photojournalism and minoring in Queer and Trans Ethnic studies. She was born and raised in Menlo Park, California. Haley developed a love for photography during fifth grade and now loves to photograph sports, politics, concerts and live events. In her free time, she loves reading, listening to music and hanging out with friends. Haley Abarca (ella) es fotógrafa para Golden Gate Xpress . Estudia fotoperiodismo con una especialización en estudios étnicos queer y trans. Nació y creció en Menlo Park, California. Haley desarrolló un amor por la fotografía en quinto grado y ahora disfruta fotografiar deportes, política, conciertos y eventos en vivo. En su tiempo libre, le encanta leer, escuchar música y pasar tiempo con sus amigos.