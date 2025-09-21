The Student News Site of San Francisco State University

Equity & Community Inclusion Center abre con evento “DECILand”

El evento, inspirado por Disneylandia, ofreció comida gratuita a estudiantes y la oportunidad de ver el nuevo espacio.
Byline photo of Melanie Ochoa
Byline photo of Eddie Monares
Melanie Ochoa and Eddie MonaresSep 21, 2025
Jolie Patricia Willson
El cuarto del Latinx Student Center está decorado con colores vibrantes y papel picado colgando del techo, listo para la apertura del Equity and Community Inclusion Center el miércoles 17 de septiembre del 2025. El ECIC se encuentra en el Student Services Building en el cuarto 206. (Jolie Willson / Golden Gate Xpress)

El olor a palomitas y churros guió a los estudiantes al segundo piso del Student Services Building donde el nuevo Equity & Community Inclusion Center realizó su primer evento en su nuevo espacio.

El ECIC, un proyecto de $2.5 millones que se completó este semestre, organizó un evento “DECILand” donde abrieron las puertas para darle la bienvenida a los estudiantes al nuevo centro.

Los participantes recibieron comida, lo que incluía palomitas, churros, horchata, y algodón de azúcar, además de actividades como básquetbol de arcade, pero solo después de recibir sellos en su boleto de cada centro y de haberse familiarizado con la ubicación de cada grupo.

Un estudiante se sienta en un sofá frente a las banderas que cuelgan en las paredes del Black Unity Center. Estudiantes se reunieron para celebrar la apertura del nuevo Equity and Community Inclusion Center el miércoles 17 de septiembre del 2025. (Jolie Patricia Willson / Golden Gate Xpress)

Dalyce Brown, coordinadora y especialista de alcance, reclutamiento, y retención para el evento de apertura, anteriormente trabajó para Disney y tomó inspiración de Disneylandia para crear “DECILand”. DECI es la abreviación de división de equidad, comunidad e inclusión.

“Los estudiantes, nos aman. Nos quieren como personal, asegúrate de que sepan donde estamos y cómo encontrarnos”, dijo Brown. “Yo solo quiero que nuevos estudiantes y estudiantes actuales están más acostumbrados a este espacio, y que piensen, ‘Oye, no solamente pertenezco aquí, sino estoy confortable aquí’, pero también quiero que estén en una nueva comunidad con otras identidades, otros estudiantes con los cuales no se han topado”.

Las unidades que estarán en el nuevo espacio son ASPIRE, Oceania Scholars, Black Unity Center, LGBTQIA+ Student Life, Office of Diversity & Student Equity, programas religiosos (Muslim Student Life, Jewish Student Life), Latinx Student Center, y el Dream Resource Center. También hay un cuarto de lactancia y un cuarto para meditación. 

Van Kambak, un estudiante de cine de primer año, nunca había estado en el Student Services Building, pero dijo que tiene el hábito de perderse a propósito para divertirse. 

“Entré y dije, ‘Yo voy a pasar mucho tiempo aquí’”, dijo Kambak. “Es cómodo. Es divertido. Todos aquí son muy amables. Me puedo figurar estudiando aquí o viniendo a relajarme un buen rato. En serio recomiendo venir”.

El Student Services Building estuvo muy activo durante el primer día de clases el 25 de agosto del 2025. (Seamus Geoghegan / Golden Gate Xpress)

Brando Henriquez, un estudiante de raza y resistencia en su tercer año, tiene sentimientos mixtos hacia el nuevo espacio, aunque disfrutó del evento.

“Creo que es una buena forma de reintroducir la idea de inclusión comunitaria a los estudiantes, soy fanático de la comida gratis”, dijo Henriquez. “Creo que lo único que falta es tener varias estaciones para imprimir, eso era muy útil en la ubicación anterior. Cada división tenía su propia estación para imprimir y su propio baño”.

El antiguo espacio, que se encontraba en Village C, era una ubicación más preferible para estudiantes, y la mudanza al nuevo espacio anteriormente recibió oposición.

Algunos estudiantes, como Henriquez, tienen dudas sobre tener que compartir un solo espacio de cocina y despensa entre todos los grupos.

“Antes habían varias despensas en el Latinx Student Center y el Black Unity Center tenía su propio almacén. Y el AAPI Center tenía su propia despensa”, dijo Henriquez. “Así que estoy a la expectativa de ver si regresa la despensa porque, en este momento, no creo que haya regresado”.

Brown reconoció que la ubicación anterior en Village era más fácil de encontrar para estudiantes, pero espera que la comunidad se traslade al nuevo espacio.

“Cuando se trata de identidad como estudiante con comunidad, no se trata del espacio, sino de la gente”, dijo Brown.

Un estudiante camina frente al Student Services Building el 25 de agosto del 2025. Ubicado en el Village at Centennial Square, el edificio aloja todos los centros de equidad de la universidad en el segundo piso. (Seamus Geoghegan / Golden Gate Xpress)

Miguel Hernandez, vicepresidente asociado y decano de estudiantes, espera que el nuevo espacio le ofrezca a los estudiantes la oportunidad única de ser parte de varios grupos en vez de escoger solamente uno.

“Ambos espacios presentan a los estudiantes la oportunidad de reunirse y crear comunidad”, dijo Hernandez. “Este espacio ofrece una oportunidad diferente, quizá de otro nivel, porque aunque estamos honrando los espacios individuales, aún pueden colaborar. Mi deseo para los estudiantes es que puedan ver más de su identidad a través del espacio sin tener que escoger una sola identidad a la vez”.

Otros eventos pronto se llevarán a cabo en el nuevo centro, como noches de película, noches de karaoke y noches de juegos. La meta de Brown para el centro es que continúe siendo un lugar que fomente la comunidad y una a los estudiantes.

“Este lugar es para que estudiantes lleguen a relajarse y para saber que los apoyamos”, dijo Brown. “Mi deseo es que cuando los estudiantes entren al espacio, sepan que tienen apoyo. Este espacio es para ellos, para que se relajen y que se reúnan y consigan cualquier ayuda que necesiten, sea de nosotros como personal o de sus compañeros”.

