‘Versos de Resistencia’: De la basura a la gran pantalla

El sábado, el evento “Versos de Resistencia” se llevó a cabo en colaboración con Cine-poesía guatemalteca en Artists’ Television Access, una galería de arte sin fines de lucro en el distrito de la Misión. En el evento se expusieron documentales de 35 milímetros (mm) y una colección de películas de la cinematografía universitaria de la ciudad de Guatemala.

Estos archivos fueron recuperados y digitalizados por Alex Feliciano Mejía, un profesor de alfabetización de la Universidad Estatal de San Francisco, quien se destaca por sus proyectos actuales, que incluyen la investigación sobre archivos fílmicos de Guatemala y la producción de películas de ensayo experimentales.

“Estas son películas de 35 mm que se están descomponiendo de muchas maneras. La gente del archivo cinematográfico está haciendo todo lo posible por cuidar estas películas”, dijo Mejía. Mejía explicó que desde principios de los 70 estas películas se rescataron de la basura.

Este proyecto comenzó dos años atrás, cuando Jesús Mejía, el padre de Alex, contactó directamente al director Javier Cortelo de la Cinemateca en Guatemala, quien contribuyó a recuperar estas películas que llevaban más de 100 años olvidadas.

“En Guatemala no tienen el dinero para comprar una máquina y digitalizarla; esa máquina cuesta alrededor de 250 mil dólares”, dijo Jesús Mejía. “[Guatemala tiene] un premio Nobel de Literatura por Miguel Ángel Asturias, había películas de él de 16 mm que se estaban arruinando, pero Alexander las recuperó. Estas películas las acaban de mostrar en la Cinemateca de Guatemala por primera vez después de 1930”.

Se contó también con la participación de Michelle Segura, quien está realizando su maestría en cine y fue excompañera escolar de Mejía en 2024. Segura compartió el poema “Who Did You Leave Behind”.

“Crecí en una gran comunidad mexicana, así que el colaborar con este proyecto ha sido un gran privilegio para mí, conectar con mi propia ascendencia y dialogar con Alex de estas películas”, dijo Segura.“Tenemos esta identidad guatemalteca-estadounidense, pero nunca te sientes lo suficientemente guatemalteco o lo suficientemente estadounidense”.

Versos de Resistencia tuvo un intermedio en donde se degustaron tamales de chipilín, dando así no sólo un interés por el cine radical de Guatemala sino también por su gastronomía.

Este evento fue una invitación abierta para todo el público, contando con la presencia de estudiantes de SFSU que expresaron su agradecimiento por el evento.

“Fue brillante y muy conmovedor; es una historia que no había escuchado antes, así que me alegré mucho de verla”, dijo Maisie Russo, quien estudia en SFSU para su credencial de maestra.

Russo también dijo que el saber que su profesor estaría la motivó para asistir al evento. La asistencia de profesores y docentes en este tipo de eventos refleja la importancia que representa para los estudiantes ver a sus maestros involucrados, motivándolos a que se adentren e interesen en conocer más de la historia de nuevas culturas.

“Alex es mi profesor y lo mencionó en clase, vine y pensé: ‘Me pregunto si mi profesor estará aquí’, y así fue”, dijo Russo.

Paolo Hutchinson Trujillo, estudiante de cine de SFSU. Se enteró por medio de su maestra, quien le dio promoción al evento.

“Estoy en una clase de cine con Greta Snyder y ella imprimió un montón de folletos para todo el mes de programación”, dijo Trujillo.

Trujillo expresó que era su primera vez en ATA y que la atmósfera en general era lo que le daba un toque encantador al edificio. Trujillo también reflexionó sobre lo que aprendió al oír de una cultura que no es la suya.

“Me interesa mucho el material de archivo. No sé qué era, pero oí hablar de esto antes, aprendí mucho”, dijo Trujillo.

Versos de Resistencia contó con la presencia del cineasta y artista multidisciplinario, Javier Briones, quien cerró el evento con su documental “The Earth Did Not Speak”. Este documental de 30 minutos relató la historia de la comunidad guatemalteca que sobrevivió a la masacre del Río Negro de 1982.

Briones agradeció este espacio enfatizando que no existen muchas oportunidades para sacar estos documentales a la luz.

“Tener estos shows es darles esa oportunidad a estos archivos que han existido y que son importantes, no solo para la historia cinematográfica de Guatemala, sino también para la historia mundial de lo que sucedió en nuestro país”, dijo Briones.

Este proyecto fue un éxito que Mejía compartió junto con Alex Cherian, un archivista de la colección Bay Area Television Archive de la biblioteca de SFSU. El proyecto recibió una beca del programa de Archivos Modernos en Peligro de UCLA para desarrollar su colección.

Mejía mencionó que siguen trabajando en otro gran proyecto de crear un catálogo de películas antiguas de los años 1920-1950.

Otra colaboración que también se destacó fue la participación de Craig Baldwin, un cineasta experimental estadounidense, quien viajó a Guatemala en los años 70 y es reconocido por crear películas donde hay personajes guatemaltecos y quetzales, el ave nacional de Guatemala.

“Baldwin siempre ha tenido un interés en eso, en esta política de la CIA y también de Guatemala y las intervenciones que han habido”, dijo Mejía. “Eso es parte de su práctica fílmica y también es parte de su práctica como archivista”.

Mejía asegura que Baldwin fue de gran apoyo para crear esa relación ética con ese archivo y crear un vínculo entre esos dos archivos. Versos de Resistencia fue un espacio para resaltar la historia de Guatemala y de su cinematografía.

“Los estudiantes siempre han tomado un papel muy importante en las luchas sociales”, dijo Mejía. “Creo que poder contextualizar las actividades que ellos están realizando y la política que ellos están desarrollando con materiales culturales, fílmicos y con las cuestiones políticas que estos materiales están presentando, eso para mí es importante”.

Esta historia es parte de una colaboración entre Golden Gate Xpress y la clase JOUR223, bilingual newswriting del programa de periodismo bilingüe de SFSU.