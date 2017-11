Celebrar la vida y la muerte

This article is written in Spanish, an English version will be added soon.

Celebrar la muerte es un concepto Mexicano en el cual uno puede desahogar su duelo con muchos otros que participan en la celebración llamada Dia de los Muertos.

Aunque esta celebración se celebra en todo Mexico tambien Países

como los Estados Unidos, que tienen una población de 33.6 millones de personas de origen Mexicano y 11.6 millones de personas que su país de origen es México, acuerdo a un estudio hecho por la Oficina del Censo de EE.UU.

EE.UU. dada a su inmensa diversidad, ha adoptado una multitud de seguidores y otros que permanecen queriendo seguir sus tradiciones Mexicanas a celebrar cada Dos de Noviembre.

En San Francisco hay un distrito llamada “Mission”, donde por más de 30 años se ha festejado el Dia de los Muertos, y el centro de los festejos empiezan en la intersección entre Bryant y 22/23

Marco Salazar el dueño de Frida’s Closet en la Mission, dice que ha celebrado este día en San Francisco por más de 20 años. Salazar dice que el evento empezó a anar popularidad hace cuatro años.

“Era algo que me sorprendio a mi, fuera de algunos puntos de México yo no había visto una celebración aquí en Estados Unidos que ocurra lo mismo,” dijo Salazar.

Salazar describió muy apasionadamente que la celebración que se dan en la Mission incorpora muchos elementos culturales, rituales celebrando y recibiendo con los brazos abiertos a la muerte.

“Este año fue más festivo, pero de solo unos altares en la Garfield, se transformó,” Salazar dijo. “En un desfile donde las personas no solamente Mexicanas sino de otras comunidades se empiezan a incorporar.”

Para Juana Guerra, estudiante de cuarto año en SF State estudiando Latina y Latino Studies dijo que fue su primera vez participando en el evento del Dia de los Muertos. Describió que es algo único y que está impresionada con la multitud de gente que asistio al evento y la participación de la comunidad.

Guerra siguió explicando sus sentimientos sobre este evento y que le alegra que muchas culturas estén participando en el Dia de los Muertos.

“Estar en este evento me ayuda a superar el hecho que no puedo ir a México a festejar el Dia de los Muertos,” Guerra dijo. “Como tengo gente que fallecio en Mexico y aqui puedo brindarles tributo.”

Estudiante de tercer año en SF State Vanessa Flores estudiando Women and Gender Studies, dijo que esta era la primera vez visitando la Mission y asistiendo el evento de Dia de los Muertos.

Para Flores el Dia de los Muertos se significa la celebración de la gente que pasó a otro mundo. La estudiante explicó que en su casa se hace el altar y se festeja con el pan de muertos.

Flores terminó con platicar sobre su emoción de participar por primera vez en el festivo. Que se siente curiosa de cómo representan a su cultura y que cuanto más, mejor, sobre otras personas celebrando que no sean Mexicanas.

“No veo tanta importancia si quieren celebrar pero si veo importancia cuando una persona está en contra de los inmigrantes Mexicanos pero quiera celebrar ya sea el 5 de mayo o dia de los muertos,” dijo Flores.

En las calles de la Mission.No faltaba gente, comida Mexicana y la música que ponía a bailar a todas las almas la noche de 2 de Noviembre.

“Para mi esto es algo de lo más bonito que tenemos los mexicanos,” residente de San Francisco, Hector Rico dijo. “Orgullosamente represento a México en cualquier país que ande.”