Cobertura en vivo: SFSU reacciona a las elecciones presidenciales

Paula Sibulo is a staff reporter for

Golden Gate Xpress.

She is majoring in Broadcast Electronic Communication Arts (BECA) and minoring in journalism. Growing up in Marietta, Ohio, Paula frequently visited her local news station, which sparked her interest in journalism. Before attending San Francisco State University, she was a reporter, anchor, and social media director in Elk Grove, California, for her high school TV news program,

Wolfpack TV.

Paula most recently worked at ABC8/FOX11 as a news intern reporting on the capital city of Charleston, West Virginia. During her free time, she enjoys creating content for her blog,

Sibulo's Scoop,

and doing ceramics!

​​Paula Sibulo es reportera para

Golden Gate Xpress

. Estudia Artes de Comunicación Electrónica en Radiodifusión (BECA) con una Especialización en Periodismo. Al crecer en Marietta, Ohio, Paula solía visitar su estación de noticias local, lo que generó su interés en el periodismo. Antes de asistir a la Universidad Estatal de San Francisco, era reportera, presentadora y directora de redes sociales en Elk Grove, California, para el programa de noticias de televisión de su escuela secundaria,

Wolfpack TV

. Recientemente trabajó en ABC8/FOX11 como pasante de noticias, reportando desde la ciudad capital de Charleston, West Virginia. En su tiempo libre, le gusta crear contenido para su blog,

Sibulo's Scoo

p, y hacer cerámica.