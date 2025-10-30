Explicador: Día De Los Muertos

Read this story in English.

El Día De Los Muertos es una festividad que llegó a México en el siglo XVI. Esta celebración incorpora rituales indígenas que se realizaban ante los ancestros en tiempos prehispánicos y elementos del catolicismo traído por los españoles.

Origen

Los antiguos mexicanos y comunidades como los mexicas, mixtecas y zapotecas entre otros pueblos indígenas de México, incorporaron estas festividades al calendario cristiano en honor a los difuntos, en conexión con el ciclo agrícola del maíz, principal cultivo alimentario de México.

Esta tradición tiene raíces en las culturas prehispánicas y católicas, fusionando los rituales de los pueblos indígenas con los de los conquistadores españoles.

Esta celebración comenzó como una conmemoración de los seres queridos que han trascendido Mictlán, el “lugar de los muertos” según la mitología mexica, un lugar de descanso para las almas de los difuntos.

El Día De Los Muertos se ha convertido en una de las celebraciones más importantes en países de Centroamérica, incluyendo Guatemala y El Salvador, así como entre las poblaciones latinoamericanas de Norteamérica.

Este día representa un regreso temporal para que las almas bajen a estar con los mortales y coman los alimentos que se les ofrecen en el altar.

El Día De Los Muertos en México tiene como propósito recordar que la muerte no es el final, sino un paso temporal hacia un mundo infinito que comienza cuando nuestros corazones dejan de latir y nuestras almas parten hacia un mundo maravilloso. Se dice que este camino comienza cuando cerramos los ojos para siempre y nos sumergimos en el descanso eterno.

El Altar

Los altares representan el camino de las almas al más allá. Un altar de dos niveles simboliza la división entre el cielo y la tierra. El altar de tres niveles representa el cielo, la tierra y el inframundo. Un altar de siete niveles simboliza los pasos que el alma debe dar para alcanzar el descanso eterno.

El altar representa la conexión entre el difunto y su familia. Las decoraciones de papel picado simbolizan la bienvenida a las almas. Se dice que el viento guía a los espíritus hacia el altar. Los altares también suelen contener los objetos favoritos de la persona a quien se honra, así como ropa u otros objetos significativos para el difunto.

El 1 de noviembre es la fecha dedicada a los “angelitos”. En este tipo de altar se suelen poner los juguetes favoritos del niño para que, al llegar al altar, puedan jugar con ellos de nuevo.

Jorge Nava es originario de Puebla, México y estudiante de primer año de historia en la Universidad Estatal de San Francisco. A pesar de vivir en San José desde hace ocho años, él y su familia siguen celebrando esta tradición como lo hacían antes de mudarse a Estados Unidos.

“Lo que más me gusta del altar es poder tenerlo allí, además de la comida que les gustaba, los recuerdos de los difuntos”, dijo Nava.

Ofrendas para los difuntos

Cada persona conmemora la vida de sus seres queridos con ofrendas. No solo se trata de un altar, sino de un espacio lleno de memorias que los mortales construyen para honrar a la persona que ascendió a otro mundo, pero su esencia sigue presente.

El altar se llena de ofrendas como recordatorio de que nadie muere cuando su recuerdo permanece presente.

Tradiciones

El Día De Los Muertos se celebra según la tradición de las familias, pero con el mismo propósito de estar con nuestros seres queridos esa noche.

El 2 de noviembre se celebra con ofrendas y desfiles en honor a esta tradición, para dar la bienvenida a las almas difuntas.

Algunas familias visitan los cementerios para limpiar y decorar las tumbas de sus seres queridos, otras suelen pasar la noche ahí para celebrar con mariachi y recordar a los difuntos con música.

“La tradición más común que tenemos, más que ninguna otra, es que también pasamos el Día De Los Angeles Muertos en un pueblito llamado Chinantla, básicamente para ir al cementerio donde están enterrados y también para decorar un poco sus tumbas, para recibirlos con más cariño”, dijo Nava.

¿Qué tiene de diferente Halloween?

Halloween y el Día De Los Muertos se han entrelazado por su cercanía y por el tema común de la muerte, lo que ha llevado a incorporar elementos de ambas festividades.

Sin embargo, mientras que Halloween se ha convertido en una festividad centrada en el miedo y la diversión, el Día De Los Muertos se ha mantenido fiel a sus raíces prehispánicas y católicas, creada para recordar a los seres queridos fallecidos.

“Intentamos celebrar primero el Día De Los Muertos, honrar a nuestros difuntos, y luego, por así decirlo, Halloween pasa a un segundo plano para nosotros”, dijo Nava.

Para algunos, la combinación del Día De Los Muertos y Halloween es moderna y divertida, mientras que otros consideran que fusionar estas dos festividades le resta significado al Día De Los Muertos.

“La verdad es que en estos años que hemos vivido aquí en San José, nos hemos enfocado un poco más en Halloween porque, con el paso del tiempo, estas tradiciones a veces se pierden, o los jóvenes ya no están muy interesados ​​en este tipo de tradiciones”, dijo Nava.

Significado

Hoy en día, las generaciones más jóvenes incorporan nuevas tradiciones, como la creación de ofrendas digitales o el uso de redes sociales para compartir fotos de sus altares. Para algunos, continuar con esta celebración es seguir la herencia cultural que su familia ha construido.

“Preferiría mantener esta tradición, pero sinceramente, no como se entiende ahora, creyendo que los difuntos vienen a este mundo terrenal”, dijo Nava. “Lo consideraría, ante todo, un día para recordar a los difuntos. Crearía un altar con las cosas que mis difuntos amaban, pero sería simplemente una forma de recordarlos”.

Las tradiciones también pueden adaptarse y mejorarse, sin distorsionar el verdadero significado de esas festividades culturales.

“Mi perspectiva ha cambiado, ya no solo celebro su llegada, sino que los recuerdo y nunca olvido quiénes fueron en vida”, dijo Nava. “No creo que esta idea desaparezca jamás y, sinceramente, no creo que vaya a perder esta tradición; sería mejor mejorarla”.

Dónde Celebrar el Día De Los Muertos en SFSU:

SFSU invita a sus estudiantes a celebrar juntos esta festividad. A continuación, una lista de eventos realizados para conmemorar el Día De Los Muertos:

Jueves 30 de octubre

Los estudiantes pueden visitar el salón 254 del Health and Social Sciences Building para disfrutar de conchas y chocolate, además de la proyección de la película “Coco”, en un evento organizado por el Trío SOAR de 1 p.m. a 3 p.m.

También podrán decorar su propia calavera de azúcar de amaranto con Tere Almaguer y Nancy “Pili” Hernández, exalumnas de Estudios Latinos/Latinos, junto con otros estudiantes y profesores de Estudios Latinos/Latinos, en el salón Rosa Parks del César Chávez Student Center de 3:30 p.m. a 5:30 p.m.

Por la noche, podrán decorar marcos de fotos y elaborar velas mientras ven una película sobre el Día De Los Muertos en el salón 105 de Mashouf Wellness Center, de 5:30 p.m. a 7:30 p.m.

Lunes 3 de noviembre

Una celebración del Día De Los Muertos, presentada por el Centro de Estudiantes Latinx, en la Plaza Malcolm X de 11:00 a.m. a 2 p.m.

Hasta el viernes 7 de noviembre

Dentro del gimnasio Mashouf Wellness Center se encuentra un altar que estará en exhibición hasta el 7 de noviembre. Se invita a los estudiantes a participar en esta ofrenda comunitaria.

Otro altar en exhibición se encuentra en la Biblioteca J. Paul Leonard. Talía Guzmán-González, bibliotecaria, invita a los estudiantes a visitar el altar del Día De Los Muertos en el primer piso de la biblioteca.

Este altar ya está abierto y permanecerá en exhibición hasta el viernes 7 de noviembre. También hay un altar virtual donde las personas pueden enviar fotos y recuerdos de sus seres queridos mediante un formulario.

“La relación con nuestros seres queridos es algo que trasciende lenguas o nacionalidades, que todos tenemos algo que decir y que comunicar; el altar está ahí para todos”, dijo González.