Related Image
La propuesta 50 es aceptaba, proporcionando a los demócratas una ventaja en las elecciones intermedias

El 4 de noviembre, los votantes de California decidieron temporalmente redistribuir los distritos del congreso
Melanie Ochoa and Maya LatzNov 5, 2025
Dos personas caminan al centro de votación en el Annex 1 el martes 4 de noviembre de 2025. (Braelyn Furse / Golden Gate Xpress)

La Propuesta 50 se aceptó el martes por la tarde con una mayoría del 63.8% al momento de publicación, y será certificada el 12 de diciembre. Esta propuesta exclusiva de esta elección especial estatal, temporalmente permitirá que California vuelva a trazar los distritos congresionales de 2026-2030 como contraataque a la recién adoptada ley para redistribuir los distritos en Texas.

El 4 de noviembre fue el último día para votar en la elección especial de California, todos los centros de votación cerraron a las 8 p.m. en todo el estado. La polémica propuesta, iniciada por el gobernador Gavin Newsom, pasó en los resultados preliminares con 84% de votos a favor en el condado de San Francisco.

Jason McDaniel, un profesor de ciencia política en la Universidad Estatal de San Francisco, dijo que la propuesta afectará a los distritos de mayoría republicana en el Área de la Bahía al hacer más difícil que se elijan representantes republicanos en la próxima elección intermedia.

Aunque McDaniel está votando a favor de la propuesta, dijo que, “no está bien que esto esté pasando”, ya que la propuesta le permitirá a la legislatura estatal redistribuir los distritos en vez del California Citizens Redistricting Commission.

Unas casillas de votación en fila en el Annex 1 listas para que los votantes llenen sus papeletas el martes 4 de noviembre de 2025. (Braelyn Furse / Golden Gate Xpress)

“Las comisiones independientes son beneficiosas. Tienen sus defectos pero en general son buenas”, dijo McDaniel. “Creo que los votantes de California los quieren y los apoyan. Así que el hecho de que los demócratas estén haciendo esto podría ser problemático para su reputación en California”.

Hayden Sidun, un estudiante de ciencia política y relaciones internacionales, votó en contra de la propuesta, a pesar de haber trabajado para el partido demócrata y sus organizaciones. 

“Creo que la manipulación de distritos electorales es una de las prácticas más corruptas y antidemocráticas que hay”, dijo Sidun. “No creo que seamos mejores que Texas o Carolina del Norte o cualquiera de esos estados rojos por hacerlo nosotros mismos”.

Rosa Vidal, una estudiante de desarrollo infantil, dijo que ella estaba votando por su familia que no puede votar. Ella expresó frustración con la administración actual y que espera que el votar en esta elección cambie las cosas.

“También espero que varias comunidades empiecen a sentirse seguras aquí porque en el pasado fue un lugar donde soñar, pero ahora es un sueño aplastado”. Dijo Vidal. “Muchas familias hispanas se están escondiendo de ICE y todo eso”.

La noche antes de la votación, el SFSU Political Science Students Association y los San Francisco Young Democrats tuvieron una sesión informativa y un diálogo con estudiantes en el salón de ciencia política. Khloe Ollison, copresidenta de SFYD, y el líder de los SFYD en SFSU Chase Preston dirigieron el evento.

“La Propuesta 50 es una manera de asegurarnos que las elecciones sean justas y que el siguiente noviembre podamos frenar la Casa Blanca porque cuatro años de esta administración sin frenos va a ser extremadamente malo”, dijo Preston. “Circunstancias extremas exigen decisiones extremas”.

Guías de información para votantes cubren una mesa en el Annex 1 el martes 4 de noviembre de 2025. (Braelyn Furse / Golden Gate Xpress)

El mensaje general de los representantes del SFYD en el evento apoyaba la propuesta pero animaba al grupo a dialogar. Los estudiantes que asistieron al evento proporcionaron opiniones mixtas sobre la propuesta y el partido demócrata en general.

“Es por esto que la Propuesta 50 es tan importante, porque abre caminos para que nosotros podamos exigir responsabilidad”, dijo Ollison. “Porque no podemos exigir responsabilidad de ninguno de los demócratas, no podemos exigirle a alguien que no podemos meter a voto”.

Los demócratas también ganaron en otras tres elecciones mayores este año, lo que incluye la elección de gobernadores en Nueva Jersey y Virginia y la elección de alcalde de la ciudad de Nueva York. Newsom tuvo una rueda de prensa después de recibir los resultados de la elección especial de California.

“Esta noche no fue una victoria solamente para el partido demócrata. Fue una victoria para los Estados Unidos, para la gente de este país, para los principios por los cuales nuestros Founding Fathers vivieron y murieron”, dijo Newsom. “Estamos orgullosos aquí en California de ser parte de esta historia”.

Sidun dijo que no piensa que la Propuesta 50 sea “la respuesta” a lo que buscan los demócratas.

“Gavin Newsom y los demócratas de California serán igual de responsables por la caída de la democracia americana que Donald Trump y los republicanos MAGA”, dijo Sidun.

