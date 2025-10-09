Explicador: Propuesta 50

Los votantes de California pronto votarán por la propuesta 50, optando por redistribuir los mapas de los distritos electorales para favorecer a los candidatos demócratas o dejarlos como están. Los nuevos límites entrarían en vigor en 2026 para la elección intermedia y durarían hasta 2030 — una reacción a los esfuerzos por todo el país iniciados por la administración actual para reorganizar los mapas en favor de los republicanos.

Contexto

En el 2010, los votantes de California eligieron que un comité independiente, conocido como el California Citizens Redistricting Commission, estaría a cargo de dividir de nuevo los distritos electorales. El comité redibuja los distritos cada 10 años de acuerdo con los datos del Legislative Analyst Office.

La Legislatura de Texas aprobó una ley en agosto para reconfigurar un nuevo mapa congresual, dando al partido republicano 5 asientos adicionales en la Cámara de Representantes. La propuesta 50, también conocida como la ley en relación con la manipulación electoral, fue en reacción directa a ello.

El gobernador Gavin Newsom ha sido el más notable en respaldar la propuesta. En un evento en agosto en Los Ángeles respondió oficialmente a la manipulación de distritos electorales de Texas introduciendo la propuesta 50.

“California no se quedará de brazos cruzados mientras Trump y sus lacayos republicanos rompan en pedazos la democracia del país ante nuestros ojos”, afirmó Newsom. “En solo seis meses, el poder desenfrenado de Trump le ha costado a los estadounidenses miles de millones [de dólares] y ha llevado un hacha a la más grande democracia que jamás hemos conocido”.

Jason McDaniel, un profesor de ciencias políticas de la Universidad Estatal de San Francisco que se especializa en política urbana y elecciones, votará a favor de la propuesta.

“Lo que vemos es que nuestro sistema de frenos y contrapesos está fallando a nivel federal, y es responsabilidad de los estados, creo que esto es necesario”, dijo McDaniel. “Creo que esto es un gran esfuerzo de parte de los demócratas que están peleando contra el control republicano y Trump, en especial el esfuerzo sin precedentes que ocurre en D.C. No soy una persona alarmista, pero están usando tácticas autoritarias e intentan deteriorar el sistema de frenos y contrapesos muy explícitamente”.

Respaldos

A partir del 29 de septiembre, un total de 120 millones de dólares han sido donados para respaldar la propuesta. Fund for Policy Reform es una organización de presión política financiada por el multimillonario demócrata George Soros, quien donó 10 millones a la causa. MoveOn, una organización sin fines de lucro dedicada a la educación y el apoyo de líderes comunitarios, donó 6.9 millones. MoveOn oficialmente respaldó la propuesta el 16 de septiembre.

“[Los] miembros de MoveOn de California votaron abrumadoramente para apoyar la propuesta 50, California’s Election Rigging Response Act”, indica un anuncio en línea en el sitio web de MoveOn. “Mientras el presidente Trump y los republicanos hacen una toma de poder sin precedente, es crucial que estados democráticos como California se aseguren de nivelar las condiciones de las elecciones intermedias de 2026 sin una ventaja injusta para los republicanos”.

Consumer Attorneys of California, un grupo de abogados que representan a las personas de California a menudo contra poderosas empresas, donó dos millones a la causa. El American Federation of Teachers es un sindicato que representa a maestros de escuelas públicas y privadas K-12, empleados de colegio y universidad, empleados del gobierno local y trabajadores de servicio médico por todo el país. El sindicato prioriza el servicio público e involucramiento para resolver asuntos; ellos donaron un millón. 49 millones de dólares fueron financiados por medio de donaciones pequeñas.

La campaña en contra de la propuesta ha reunido 77 millones hasta el 30 de septiembre. El donador más grande contra la iniciativa es el Congressional Leadership Fund, que contribuyó 42 millones. El Congressional Leadership Fund es un comité de acción política, conocido mejor como super PAC, que trabaja para elegir a republicanos para la Cámara de Representantes. Un super PAC es un tipo de organización que puede aceptar cantidades ilimitadas de dinero y donarlas a campañas o candidatos. Legalmente los super PACs no pueden trabajar directamente en una campaña pero sí tienen gran influencia.

Charles Munger Jr., un físico de Palo Alto y un donador político que se conoce por su apoyo al partido republicano y la rezonificación independiente en California, donó 33 millones. Alrededor de 8,300 dólares fueron recaudados mediante donaciones pequeñas.

Una táctica que usan candidatos políticos para medir el apoyo a una propuesta es a través de las donaciones pequeñas. Debido a que tales donaciones vienen de los votantes, permiten que se mida quiénes son más probables de participar en la elección y cómo votarán.

Lo que implica

Si fuera adoptada, la propuesta establecería distritos electorales temporales en 2026 antes de las elecciones intermedias, dando a los demócratas la ventaja de 5 distritos oscilantes en California. Estos distritos incluyen las regiones del norte del condado de Los Ángeles, el condado de Orange, el condado de Riverside y el condado de San Diego. Eso cambiaría la mayoría republicana en el Congreso, donde la mayoría republicana es solo de seis asientos.

En la guía votante del gobierno de California, críticos de la propuesta argumentan que los nuevos distritos serán establecidos “por políticos para políticos” y anulará el trabajo del comité independiente que dibuja líneas imparciales para los distritos. Además, el éxito de la medida para conseguir más o proteger asientos demócratas depende de los resultados de las elecciones intermedias en 2026.

Cómo votar

Toda persona registrada para votar en California recibirá una papeleta en el correo el 6 de octubre a la dirección donde están registrados. Los lugares de votación abren para votaciones tempranas en persona el 25 de octubre en los condados con el Voter’s Choice Act. Los estudiantes de SFSU tienen la opción de votar en persona el 4 de noviembre en el lugar de votación en el Annex 1 o entregar su papeleta en la caja de depósito en frente del Mashouf Wellness Center.

Los ciudadanos de California pueden registrarse o revisar su registro en línea aquí.

Giancarlo Joseph Boccasile, un estudiante de cuarto año de ciencias políticas, votará a favor de la propuesta 50. Boccasile dijo que es una reacción justa a la ley que se aprobó en Texas.

“Si ellos van a hacer trampa e intentar manipular el sistema, y nosotros también tenemos la oportunidad de hacerlo, entonces tratando de hacer lo más noble no nos va a ayudar”, dijo Boccasile. “Tenemos que pagarles con la misma moneda… no podemos tener elecciones manipuladas en otro estado y elecciones justas en el nuestro cuando solo sirve para beneficiar al partido republicano”.