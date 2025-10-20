Premian la trayectoria y liderazgo educativo de el fundador de ‘El Tecolote’

Read this story in English.

Cuando Juan Gonzales estaba en una clase de fotoperiodismo en la Universidad Estatal de San Francisco en 1967 durante las protestas estudiantiles, escuchó una explosión. Abandonó el salón y encontró a un estudiante que había intentado plantear una bomba en un casillero pero que había estallado de repente.

“Fui el primero en llegar”, dijo Gonzales. “Él estaba recostado sobre la puerta y su pelo estaba todo alborotado, y la piel de la cara y las manos estaba toda rasgada”.

Esta anécdota llegaría a ser una que Gonzales, ahora de 78 años de edad, comparte con la gran cantidad de estudiantes que ha tenido en SFSU y en City College of San Francisco, donde ahora enseña. Su habilidad para instruir con sus décadas de experiencia en periodismo es la razón por la cual fue honrado con el premio de Distinguished Teaching de parte de la Society of Professional Journalists este año en MediaFest en Washington, D.C.

De acuerdo con el anuncio sobre la variedad de premios de 2025, el premio Distinguished Teaching es otorgado a un maestro de periodismo “que demuestra una habilidad excepcional, que contribuye sinceramente al periodismo y la enseñanza de periodismo y que mantiene el estándar más alto de la profesión”.

John Adkins, el editor en jefe de “The Guardsman”, el periódico estudiantil de CCSF, y un estudiante de Gonzales, dijo que su enseñanza tendrá un impacto de por vida.

“Siento que siempre escucharé su voz en mi mente cuando haga periodismo más adelante en la vida cuando sea mi carrera profesional”, dijo Adkins.

Gonzales comenzó a interesarse en el periodismo en Franklin High School en Stockton donde contribuyó al periódico estudiantil, “The Yellow Jacket”, ahora conocido como “The Buzz”.

“Siempre he sido escritor, aun desde niño, estaba escribiendo historias cortas y poesía y obras navideñas que mis primos actuaban”, dijo Gonzales. “Así que mi interés no estaba ahí en periodismo sino en la escritura”.

Después de graduarse de la preparatoria, Gonzales llegó a ser editor en “The Collegian”, el periódico estudiantil de San Joaquin Delta College, y luego estudió periodismo en SFSU. Fue editor en “The Phoenix”, reportando sobre todo desde el Distrito de la Mission las huelgas estudiantiles que ocurrían en el campus.

“Todo ello fue muy intenso porque hubo demostraciones todos los días”, dijo Gonzales. “En aquel tiempo reporteaba eso.. En una ocasión una pelota de billar me zumbó por la cabeza cuando estuve tratando de cubrir una historia”.

Después de graduarse de SFSU, a Gonzales le pidieron desarrollar unos cursos para el recién formado Raza Studies, ahora conocido como Latino/a Studies y desde entonces ha sido un profesor de periodismo.

La motivación detrás de “El Tecolote” vino de los cursos que Gonzales diseñó. Les enseñó a sus estudiantes sobre la falta de cobertura en la comunidad Latinx y cómo hacerse escritores para contar sus propias historias. Sin embargo, se les presentó el obstáculo de no tener ningún periódico en el cual publicar sus artículos. Gonzales decidió crear un periódico bilingüe, que es el periódico inglés-español más duradero de los Estados Unidos hoy en día.

“Yo no pensaba fundar un periódico hasta que tuviera 40 años de edad, pero ahí estaba, de 21 o 22 años”, dijo Gonzales, “Después del semestre de primavera, comenzamos a tener reuniones cada dos semanas. Hablamos sobre si era posible, cómo se iba a hacer, quién iba a estar contribuyendo y trabajando en el. Creo que tenía unas 10 personas que estaban dispuestas a trabajarlo”.

Después de escoger un nombre para el periódico, “El Tecolote”, que significaba “el valiente búho, el guardián del vecindario”, fijaron un plazo para la primera edición y comenzaron a recaudar fondos.

“Hicimos un concurso [de talento] y eso nos recaudó $300-400 de beneficio. En ese tiempo solo nos iba costar $75 publicar 5.000 copias de un periódico de cuatro páginas”, dijo Gonzales. “Dijimos, ‘Ya lo tenemos, así que pongamos la fecha para el 24 de agosto de 1970’. Y efectivamente, salió”.

Desde el principio, “El Tecolote” decidió no apoyarse en la universidad ni para su financiación, así que encontraron un lugar en el Distrito de la Mission donde hacer sus operaciones.

“Decidimos desde el principio que buscaríamos un lugar en el vecindario, un centro comunitario o lo que sea, justo para no estar centrados en el campus, sino estar basados en la comunidad a la que íbamos a servir”, dijo Gonzalez. “Hasta operamos desde mi casa, mi apartamento, cocinas… queríamos ser independientes en todo sentido”.

Para poder alcanzar a un gran público y para enfocar en sus lectores, se aseguraron de que el periódico fuera en inglés y español.

“Tuvimos varias críticas de los periódicos en español de ese tiempo, decían, ‘Son tontos, deberían hacerlo solo en español’”, dijo Gonzalez. “Nosotros nos comprometimos a hacer el periódico bilingüe y ahora hay varios periódicos bilingües. Porque nos ayudó a desarrollar una audiencia, un grupo de apoyo”.

Con su reportaje, relevancia, y consistencia formaron una comunidad y seguidores. Sin embargo, en los primeros años, el periódico estaba enteramente compuesto de voluntarios de una variedad de lugares. Para conseguir más fondos, Gonzalez ayudó a formar una organización sin fines de lucro llamada “Espina del Norte Inc.” que les permitió tomar donaciones y darle a los donantes una deducción fiscal.

Gonzales se dedicó a “El Tecolote” y fue profesor en SFSU 15 años y luego dijo que en la primavera de 1985, el presidente de CCSF le habló, ofreciéndole un puesto de tiempo completo en su departamento de periodismo.

Actualmente, Gonzales sirve como consejero para “The Guardsman”, y es el jefe del departamento de periodismo de CCSF. Abby Sigler, editora de cultura del Guardsman, se matriculó en CCSF en búsqueda de una nueva carrera después de haber trabajado en tecnología.

“Yo me registré para clases y llegué el primer día a la clase de Juan e inmediatamente sentí que había tomado la mejor decisión”, dijo Sigler. “Él enseña desde una perspectiva de periodismo a la antigua, y digo eso con reverencia. Creo que es una bendición ser instruida por alguien con tanta historia”.

Adkins llegó a conocer a Gonzalez cuando dio una breve plática sobre el programa de periodismo y escribió su número de teléfono en la pizarra durante una de sus clases en CCSF.

“Casi me preguntaba si tenía que irme del aula, porque sentía que me iban empezar a caer lágrimas”, dijo Adkins. “Tuve la sensación que estaba justo donde necesitaba estar y al día siguiente cambié mis estudios a periodismo”.

Katynka Martinez, una profesora de SFSU y presidenta del departamento Latino/a Studies, llegó a SFSU en 2007, enseñando las clases que González había desarrollado: Latina/o/x Cinema, Latinos/as and the Media y Latino/a Journalism. Sus estudiantes llegaron a contribuir artículos y ensayos fotográficos a “El Tecolote”, y en 2009 llegó a ser miembro del comité de Acción Latina, una organización sin fines de lucro dedicada a financiar las artes y los proyectos culturales en el Distrito de la Misión, lo que incluye “El Tecolote”.

“No sé cómo lo hace, siendo profesor, consejero del periódico estudiantil, y jefe del departamento, porque cada una de esas cosas requiere diferentes habilidades”, dijo Martinez. “Ha contribuido un gran servicio a City College y, honestamente, al periodismo de San Francisco, punto”.

El impacto de Gonzales en el periodismo es evidente en los estudiantes que ha inspirado a perseguir el periodismo.

Martha Sanchez, una escritora independiente que ha trabajado con “El Tecolote”, tomó una clase en CCSF con Gonzales en los años 80.

“Sentí como si todo cayera en su sitio, supe que quería hacer. Entonces supe quién era. Él era muy motivador”, dijo Sanchez. “Me dio un lugar al cual pertenecer”.

Después de tomar clases con Gonzales, muchos estudiantes, como Sanchez, llegan a escribir para “El Tecolote”. Gonzales tiene una pasión por el reclutamiento y tiene la habilidad de conseguir una variedad de escritores de todas partes.

Alexis Terrazas, un exalumno de SFSU y un ex-editor de “El Tecolote”, conoció a Gonzales en 2008 en una conferencia estatal en Sacramento a la cual asistió con el personal del periódico estudiantil de su colegio comunitario. Siendo el único latino en el personal, Gonzales se acercó a Terrazas inmediatamente.

“La clase de Juan, fue como una incubadora para nuevos periodistas aspirantes”, dijo Terrazas. “A menudo eran periodistas de color, que quizá no hubieran conseguido trabajo en medios de prensa dominantes”.

Terrazas dijo que Gonzales le había contado sobre un concurso de escritura de opinión en la conferencia y le dijo a Terrazas que participara. Terrazas estuvo de acuerdo y entró al concurso y ganó el primer lugar por su escritura durante la ceremonia de premiación. Unos años después, Terrazas recibió una llamada de Gonzales quien le dejó saber que estaba disponible una posición en “El Tecolote”. De nuevo, Terrazas aceptó y fue editor en jefe durante 10 años.

Terrazas dijo que, durante su tiempo en “El Tecolote”, Gonzales fue una fuente indispensable de periodistas jóvenes y nuevos escritores.

“Durante mi tiempo en Teco, nos apoyamos bastante en voluntarios y periodistas estudiantiles”, dijo Terrazas. “Ese camino, del colegio de la ciudad al Tecolote, era muy fundamental”.

Desde el momento que fundó “El Tecolote”, Gonzales se ha mantenido involucrado en él de una manera u otra, y a la misma vez educando a la futura generación de periodistas.

Gonzales tiene pensado retirarse de CCSF a finales del semestre de primavera de 2026, pero eso no finalizará su carrera. Tiene planes de regresar a “El Tecolote” y ayudar de cualquier manera.

“Mientras pueda respirar y me sienta lo suficientemente saludable y pueda pensar, si puedo contribuir, lo haré”, dijo Gonzales. “Mi corazón y mi alma aún están dedicados al periódico que comencé y voy a contribuir mientras pueda”.